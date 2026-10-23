अब होगा सच से सामना: दिल्ली में सार्वजनिक शौचालयों की पोल खोलेंगे कॉलेज छात्र, तस्वीरों के साथ देंगे रिपोर्ट

2023 की जनहित याचिका पर सुनवाई

यह आदेश कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति नितिन डब्ल्यू सांबरे और न्यायमूर्ति संजय शर्मा की पीठ ने 'जन सेवा कल्याण समाज' द्वारा 2023 में दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए 16 अक्तूबर को पारित किया। अदालत ने कहा कि एमसीडी द्वारा सार्वजनिक शौचालयों में स्वच्छता और रखरखाव सुनिश्चित करने के प्रयासों के बावजूद जमीनी स्तर पर परिणाम संतोषजनक नहीं हैं। निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर स्वच्छता के प्रभारी अतिरिक्त आयुक्त उचित कदम उठाएंगे।