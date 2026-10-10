{"_id":"6aca2511ae1b8ec4470df0dd","slug":"video-police-detained-protesters-near-bangla-sahib-gurudwara-2026-10-10","type":"video","status":"publish","title_hn":"दिल्ली: गुरुद्वारा बंगला साहिब के पास से कई प्रदर्शनकारी हिरासत में लिए गए","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गुरुद्वारा बंगला साहिब में दर्शन के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। अमर उजाला ने यहां दर्शन करने आए लोगों से बातचीत की, जिन्होंने गुरुद्वारे में बिना किसी भेदभाव के प्रवेश देने की बात कही। वहीं गुरुद्वारा बंगला साहिब मार्ग पर कुछ प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। हालांकि, इस घटना का सीधा संबंध गुरुद्वारे में दर्शन करने आए श्रद्धालुओं से नहीं था। गुरुद्वारे के सेवादारों ने बताया कि यहां सभी धर्मों और समुदायों के लोगों का स्वागत है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि गुरुद्वारे में प्रवेश के लिए किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है और सभी को समान रूप से दर्शन करने का अवसर दिया जाता है।

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