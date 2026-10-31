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Outrage among family members over the death of Harihar in Mongolpuri fire incident
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मंगोलपुरी अग्निकांड: हरिहर की मौत से परिजनों में आक्रोश, बोले- मांगें पूरी होने तक फैक्ट्री के बाहर देंगे धरना
मृतक हरिहर के परिजन संजय गांधी अस्पताल की शवगृह के बाहर फैक्ट्री मालिक की गिरफ्तारी की मांग को लेकर भावुक हो गए। परिजनों ने कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी, वे सभी फैक्ट्री के बाहर ही धरने पर बैठे रहेंगे।
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