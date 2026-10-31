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मंगोलपुरी अग्निकांड: हरिहर की मौत से परिजनों में आक्रोश, बोले- मांगें पूरी होने तक फैक्ट्री के बाहर देंगे धरना

Rahul Kumar Tiwari

Updated Sat, 31 Oct 2026 04:34 PM IST Updated Sat, 31 Oct 2026 04:34 PM IST







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मृतक हरिहर के परिजन संजय गांधी अस्पताल की शवगृह के बाहर फैक्ट्री मालिक की गिरफ्तारी की मांग को लेकर भावुक हो गए। परिजनों ने कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी, वे सभी फैक्ट्री के बाहर ही धरने पर बैठे रहेंगे। ... और पढ़ें

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