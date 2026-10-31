एक्सक्लूसिव: दिल्ली में पुलिस-वकीलों के बीच बढ़ेगा तालमेल, विवाद होने पर सीधे सीनियर अफसरों तक पहुंचेगी बात
शाहदरा पुलिस स्टेशन में पुलिस अधिकारी व अधिवक्ताओं के बीच हुए व बढ़े विवादों को देखते हुए दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार ने मदर देरेसा क्रेसेंट रोड पर दिल्ली पुलिस के एमटी ऑफिस में बैठक की थी।
विस्तार
दिल्ली पुलिस और अधिवक्ता अब आगे से एक-दूसरे की इज्जत करेंगे। साथ ही दोनों पक्षों में लगातार बैठकें होंगी और आपसी संपर्क को बढ़ाया जाएगा, ताकि आपसी विवाद को तुरंत निपटाया जा सकें। अगर पुलिस व अधिवक्तों के बीच कोई विवाद होता है तो तुरंत सीनियर पुलिस अधिकारियों और बार पदाधिकारियों को सूचना दी जाएगी, ताकि विवाद आगे न बढ़ सकें।
जल्द जारी होगा बयान
दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों व बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ऑफ दिल्ली-बार एसोसिएशनों के बीच शुक्रवार देर शाम हुई बैठक में ये निर्णय लिए गए। दूसरी तरफ शाहदरा विवाद के बाद दिल्ली पुलिसकर्मियों में रोष बढ़ रहा था और सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली जा रही थीं। इस मामले में दिल्ली पुलिस व बार पदाधिकारियों की ओर से जल्द ही संयुक्त बयान जारी किया जाएगा।
'नीचे स्तर के पुलिसकर्मी नहीं करते वकीलों की इज्जत'
शाहदरा पुलिस स्टेशन में पुलिस अधिकारी व अधिवक्ताओं के बीच हुए व बढ़े विवादों को देखते हुए दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार ने शुक्रवार शाम को मदर देरेसा क्रेसेंट रोड पर दिल्ली पुलिस के एमटी ऑफिस में बैठक की थी। इस बैठक में दिल्ली पुलिस के संयुक्त आयुक्त स्तर व उनसे वरिष्ठ अधिकारी थे। दूसरी तरफ बॉर काउंसिल ऑफ दिल्ली, दिल्ली की सभी अदालतों के बार एसोसिएशन के पदाधिकारी भी शामिल हुए थे। बैठक में अधिवक्ताओं की ओर से मुद़्दा उठाया गया था कि नीचे स्तर पर पुलिसकर्मियों से बात करने पर मामला बिगड़ जाता है। वह अधिवक्ताओं की इज्जत नहीं करते हैं।
तुरंत निपटाया जाएगा विवाद
ऐसे में बैठक में तय किया गया कि किसी तरह का विवाद होने पर तुरंत सीनियर पुलिस अधिकारियों व बार पदाधिकारियों के संज्ञान में तुरंत लाया जाएगा। कोई भी विवाद बातचीत से तुरंत निपटाया जाएगा। बैठक में सर्वसम्मति से तय हुआ कि पुलिस व अधिवक्ता एक-दूसरे की इज्जत करेंगे। बैठक में शामिल विशेष पुलिस आयुक्त स्तर के पुलिस अधिकारी ने बताया कि इस बैठक को बुलाने की पहल दिल्ली पुलिस आयुक्त ने की थी और ये पहल ही स्वागत योग्य रही। दिल्ली पुलिस की ओर से पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार ने बार पदाधिकारियों को आश्वासन दिया कि सभी पुलिस अधिकारी व कर्मी अधिवक्ताओं की इज्जत करेंगे।
अधिवक्ताओ व पुलिस के बीच ऐसे बढ़ा विवाद
पूरा मामला 23-24 अक्तूबर को शाहदरा पुलिस स्टेशन में वकील ललित बंसल से जुड़े एक मारपीट के मामले और बाद की तीखी बहस से शुरू हुआ था। अधिवक्ताओं ने आरोप लगाया था कि सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) मनस्वी वशिष्ठ ने उन्हें पिस्तल (रिवाल्वर) दिखाकर धमकाया था। इसके विरोध में वकीलों ने दिल्ली की सभी जिला अदालतों में अनिश्चितकालीन हड़ताल और प्रदर्शन किया था। इसके बाद शाहदरा के थानाध्यक्ष और गांधीनगर के एसीपी का ट्रांसफर/हस्तांतरण किया गया था, जिससे पुलिसकर्मियों में असंतोष और रोष था।
सोशल मीडिया पर गुस्सा
पुलिस अधिकारियों के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई और अधिवक्तओं के कड़े रुख के बाद, कई पुलिसकर्मी और उनके समर्थक सोशल मीडिया पर विभिन्न पोस्ट साझा कर रहे हैं। पुलिस सूत्रों का यह भी कहना है कि वकीलों द्वारा लगाए गए पिस्टल दिखाने के आरोपों की जांच की जा रही है और सामने आए नए वीडियो में स्थिति अलग नजर आ रही है। अब इस विवाद पर विराम लगने की संभावना है।