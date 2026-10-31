एक्सक्लूसिव: दिल्ली में पुलिस-वकीलों के बीच बढ़ेगा तालमेल, विवाद होने पर सीधे सीनियर अफसरों तक पहुंचेगी बात

'नीचे स्तर के पुलिसकर्मी नहीं करते वकीलों की इज्जत'

शाहदरा पुलिस स्टेशन में पुलिस अधिकारी व अधिवक्ताओं के बीच हुए व बढ़े विवादों को देखते हुए दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार ने शुक्रवार शाम को मदर देरेसा क्रेसेंट रोड पर दिल्ली पुलिस के एमटी ऑफिस में बैठक की थी। इस बैठक में दिल्ली पुलिस के संयुक्त आयुक्त स्तर व उनसे वरिष्ठ अधिकारी थे। दूसरी तरफ बॉर काउंसिल ऑफ दिल्ली, दिल्ली की सभी अदालतों के बार एसोसिएशन के पदाधिकारी भी शामिल हुए थे। बैठक में अधिवक्ताओं की ओर से मुद़्दा उठाया गया था कि नीचे स्तर पर पुलिसकर्मियों से बात करने पर मामला बिगड़ जाता है। वह अधिवक्ताओं की इज्जत नहीं करते हैं।