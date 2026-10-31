दिल्ली: मंगोलपुरी की जूता फैक्टरी में लगी भीषण आग, चार लोगों की मौत; लपटों पर काबू... कूलिंग का काम जारी

मंगोलपुरी इलाके की एक जूता फैक्टरी में आग लग गई है। हादसे में चार लोगों की मौत की खबर है। आग को बुझाने के लिए मौके पर दमकल की 20 गाड़ियां मौजूद थीं। दमकल विभाग ने बताया कि हादसे में छह लोग बेहोश हो गये थे। उनको अस्पताल ले जाया गया है। इनमें से चार को मृत घोषित कर दिया गया। देर रात आग बुझा दी गई, कूलिंग चल रही थी।

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#WATCH | Delhi: Fire officer ADO Paras Kumar says, "The Fire Service received a call around 9:31–9:32 pm regarding a fire inside a factory in Mangolpuri...six individuals were rescued. All of them were transported to Sanjay Gandhi Hospital...it is a footwear manufacturing unit; shoes are produced and stored on the premises...the fire initially broke out in the basement. We managed to contain it within the basement, preventing it from spreading further. Due to the heavy smoke, we recovered one person from the third-floor staircase and rescued five others from the fourth floor. The fire has been completely extinguished, and the cooling-down process is currently underway." — ANI (@ANI) October 30, 2026

बाहरी जिला पुलिस उपायुक्त विक्रम सिंह ने बताया कि 30/10/2026 को रात लगभग 9:30 बजे मंगोलपुरी इंडस्ट्रियल एरिया फेज-1 के B-293/294 में आग लग गई। पुलिस और दमकल विभाग की टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं और बचाव कार्य शुरू किया। आग पर काबू पाने के लिए दमकल की कई टीमों ने घंटों तक काम किया। अब तक कुल 6 लोगों को बाहर निकाला गया है, जो फैक्टरी के अंदर बेहोश पाए गए थे।इन सभी को इलाज के लिए तुरंत मंगोलपुरी के संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल ले जाया गया। इन 6 लोगों में से 4 को मृत घोषित कर दिया गया है, जबकि बाकी 2 लोगों का इलाज चल रहा है। बचाव अभियान अभी भी जारी है। कानून के अनुसार उचित कानूनी कार्रवाई की जा रही है।जानकारी के अनुसार शुक्रवार रात 9:32 मिनट पर आग लगने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही मौके पर दमकल की गाड़ियों को रवाना कर दिया गया था। बड़ी संख्या में दमकलकर्मी भी मौके पर मौजूद हैं। इनकी संख्या 80 बताई जा रही है। आग अभी बनी हुई है। दमकलकर्मी आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं।मौके पर मौजूद अग्निशमन अधिकारी पारस कुमार ने बताया कि फायर सर्विस को रात करीब 9:31-9:32 बजे मंगोलपुरी की एक फैक्टरी में आग लगने की सूचना मिली। छह लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। इन सभी को संजय गांधी अस्पताल ले जाया गया। यह जूतों की एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जहां जूते बनाए जाते हैं और रखे जाते हैं। आग सबसे पहले बेसमेंट में लगी थी। हमने इसे बेसमेंट तक ही सीमित रखा, जिससे यह आगे नहीं फैल पाई। बहुत धुआं होने के कारण, हमने एक व्यक्ति को तीसरी मंजिल की सीढ़ियों से और पांच अन्य लोगों को चौथी मंजिल से सुरक्षित निकाला। आग पूरी तरह से बुझा दी गई है और अभी कूलिंग-डाउन की प्रक्रिया चल रही है।