{"_id":"6acf32faf7560e37220c2f78","slug":"video-nidhi-a-class-7-student-in-hapur-became-the-district-magistrate-for-a-day-2026-10-14","type":"video","status":"publish","title_hn":"हापुड़: कक्षा सात की छात्रा निधि बनीं एक दिन की डीएम, जनसुनवाई में सुनीं समस्याएं","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

नारी सशक्तिकरण के तहत बुधवार को कुचेसर चौपला स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की कक्षा सात की छात्रा निधि को एक दिन के लिए जिलाधिकारी बनाया गया। इस दौरान उन्होंने डीएम कविता मीना से प्रशासनिक कार्यप्रणाली की जानकारी ली और जनसुनवाई में शामिल होकर आमजन की समस्याएं सुनीं। उन्होंने समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिए।



एक दिन की डीएम बनीं निधि ने प्रशासनिक कार्यों को करीब से समझा। उन्होंने जाना कि किस प्रकार अधिकारी आमजन की शिकायतों को सुनते हैं और उनके समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाते हैं। निधि ने बताया कि वह लोगों की समस्याओं को जान रही हैं और उनके निस्तारण की प्रक्रिया को समझने का प्रयास कर रही हैं। इस पहल का उद्देश्य छात्राओं को प्रशासनिक कार्यप्रणाली से परिचित कराने के साथ उनमें नेतृत्व क्षमता और आत्मविश्वास को बढ़ावा देना है।

... और पढ़ें