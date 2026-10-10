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सीजेपी के प्रदर्शन का दिल्ली में असर: सीलमपुर में मेट्रो बंद, बस का इंतजार करते यात्री परेशान

अनुज कुमार

Updated Sat, 10 Oct 2026 08:15 PM IST Updated Sat, 10 Oct 2026 08:15 PM IST







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मेट्रो बंद होने के कारण सीलमपुर में स्टेशन के बाहर बस स्टैंड पर लोग बसों का इंतजार करते रहे।

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