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सीजेपी के प्रदर्शन का दिल्ली में असर: सीलमपुर में मेट्रो बंद, बस का इंतजार करते यात्री परेशान

Sat, 10 Oct 2026 08:15 PM IST
अनुज कुमार
Anuj Kumar अनुज कुमार
Updated Sat, 10 Oct 2026 08:15 PM IST
Metro closed waiting for bus in Seelampur
मेट्रो बंद होने के कारण सीलमपुर में स्टेशन के बाहर बस स्टैंड पर लोग बसों का इंतजार करते रहे।
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