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Major shift in protest sites three locations including Ramlila Maidan designated to replace Jantar Mantar
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दिल्ली में प्रदर्शन स्थलों में बड़ा बदलाव: जंतर-मंतर की जगह रामलीला मैदान समेत तीन जगहें तय, देखें रिपोर्ट
दिल्ली में विरोध प्रदर्शन और धरना देने की जगहों को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है। दिल्ली पुलिस के नए आदेश के मुताबिक, अब जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थल के रूप में मान्यता नहीं दी गई है। इसकी जगह रामलीला मैदान, बुराड़ी मैदान और पूर्वी दिल्ली के सीबीडी मैदान को नए प्रदर्शन स्थलों के रूप में तय किया गया है। यह फैसला ऐसे समय में आया है, जब राजधानी में विरोध प्रदर्शनों को लेकर चर्चा हो रही है। देखिए रिपोर्ट।
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