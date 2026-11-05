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Major incident in Old Delhi: Building collapses in Gali Sitara, two people dead; narrow alley hampers rescue operations
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पुरानी दिल्ली में बड़ा हादसा: गली सितारा में इमारत ढही, दो लोगों की मौत; संकरी गली के चलते राहत-बचाव कार्य में मुश्किलें
पुरानी दिल्ली के शीश महल के पास गली सितारा में आज सुबह यह भयानक हादसा हुआ जिसमें कि एक इमारत भरभरा कर गिर गई, अभी तक की जानकारी के मुताबिक दो लोगों की मौत बताई जा रही है। गली संकरी होने की वजह से जो राहत कार्य में जुटे राहत कर्मियों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वीडियो: भूपिंदर सिंह
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