{"_id":"6a9e9821e6c9ffcf640a87c5","slug":"video-local-shopkeepers-rescued-three-injured-people-in-satya-niketan-incident-2026-09-07","type":"video","status":"publish","title_hn":"सत्य निकेतन हादसा: स्थानीय दुकानदारों ने दिखाई तत्परता, तीन घायलों को बचाया","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

दिल्ली के सत्य निकेतन में रविवार को पीजी छात्रों की इमारत गिरने की दुखद घटना के बाद, स्थानीय दुकानदार सबसे पहले मदद के लिए घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीन घायलों को मलबे से बाहर निकाला। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, इमारत गिरने के बाद मलबे के ढेर में फंसे लोगों को बचाने के लिए दुकानदार तुरंत आगे आए। दुकानदार मदन और उनके साथियों ने बहादुरी दिखाते हुए तीन घायलों को सुरक्षित बाहर निकाला और उन्हें तत्काल चिकित्सा सहायता के लिए अस्पताल पहुंचाया।

... और पढ़ें