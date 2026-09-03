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दिल्ली स्टेट वॉलीबॉल टूर्नामेंट का शुभारंभ, रवि दहिया रहे विशिष्ट अतिथि

Rahul Kumar Tiwari

Updated Thu, 03 Sep 2026 08:05 PM IST Updated Thu, 03 Sep 2026 08:05 PM IST







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दिल्ली स्टेट वॉलीबॉल टूर्नामेंट का शुभारंभ पीतमपुरा वॉलीबॉल कॉम्प्लेक्स में हुआ। उद्घाटन अवसर पर स्पोर्ट्स असिस्टेंट डायरेक्टर एवं ओलंपिक पदक विजेता रवि दहिया तथा एसओ स्पोर्ट्स संतोष कुमार बतौर विशिष्ट अतिथि मौजूद रहे। दोनों अतिथियों का स्वागत टूर्नामेंट के इंचार्ज अजवंत द्राल और विजय तोमर ने किया। ... और पढ़ें

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