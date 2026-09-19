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सब्जी में नमक कम होने पर पति ने पत्नी को मारी गोली

विकास कुमार

Updated Sat, 19 Sep 2026 10:26 PM IST Updated Sat, 19 Sep 2026 10:26 PM IST







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सब्जी में नमक कम रहना एक महिला के लिए जान ललेवा साबित हो गया। नमक कम रहने पर पति पत्नी का विवाद इसका कदर तक पहुंच गया की पति ने पत्नी को ताबड़तोड़ दो गोलियां मार दी। क्या है पुरा ममला देखिए अमर उजाला संवादडाटा पुरुषहोतम वर्मा की रिपोर्ट ... और पढ़ें

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