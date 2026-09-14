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गैंगवॉर में एक और हत्या: दिल्ली में दिनदहाड़े जिम ट्रेनर का मर्डर, आया नगर में विजय को गोलियों से भूना

Vijay Singh Pundir

Updated Mon, 14 Sep 2026 03:10 PM IST Updated Mon, 14 Sep 2026 03:10 PM IST

दक्षिण दिल्ली में एक साल से चल रही गैंगवॉर में एक और हत्या हुई है। आज सोमवार सुबह 10:30 बजे विजय नामक जिम ट्रेनर की 20 से ज्यादा गोलियां बरसाकर कर हत्या कर दी गई। क्या है पूरा मामला? देखिए अमर उजाला की रिपोर्ट... ... और पढ़ें

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