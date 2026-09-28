{"_id":"6aba63d3b299107bdc0792e4","slug":"video-du-suspends-three-students-in-molestation-case-2026-09-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"दिल्ली: छेड़छाड़ मामले में डीयू ने तीन छात्र किए निलंबित, छात्रों के कैंपस परिसर में आने पर भी प्रतिबंध","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) ने हिंदू कॉलेज की छात्राओं से छेड़छाड़ के मामले में सख्त रुख अपनाया है। इस घटना में शामिल तीन छात्रों को विश्वविद्यालय ने निलंबित कर दिया है। साथ ही छात्रों के कैंपस परिसर में आने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। विश्वविद्यालय ने यह कार्रवाई छात्रों के खिलाफ 23 सितंबर को दर्ज मुकदमे के आधार पर की है। तीन छात्रों डीयू लॉ सेंटर-2 से एलएलबी पाठ्यक्रम की पढ़ाई कर रहे थे। निलंबन को लेकर विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर कार्यालय ने तीन अलग-अलग नोटिस जारी किए है। इस नोटिस के अनुसार दिल्ली पुलिस द्वारा 23 सितंबर की शाम को हुई घटना के संबंध में दर्ज एफआईआर के आधार पर विश्वविद्यालय ने यह कार्रवाई की है। दिल्ली विश्वविद्यालय अधिनियम 1922 के अध्यादेश 15-बी के खंड 3(ई) के अनुसार तत्काल प्रभाव से अध्ययन पाठ्यक्रम से निलंबित किया है। इसके अलावा अध्यादेश के तहत डीयू परिसर में प्रवेश भी तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित है। इसे डीयू के सक्षम प्राधिकारी द्वारा मंजूर किया गया है।

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