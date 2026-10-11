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दिल्ली प्रदर्शन पर सीएम रेखा गुप्ता की प्रतिक्रिया, प्रदर्शनकारियों को बताया 'दुष्ट और पापी'

Rahul Kumar Tiwari

Updated Sun, 11 Oct 2026 02:09 PM IST Updated Sun, 11 Oct 2026 02:09 PM IST







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दिल्ली में जारी विरोध प्रदर्शन को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने प्रदर्शनकारियों को 'दुष्ट और पापी' बताया है। ... और पढ़ें

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