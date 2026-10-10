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राजीव चौक के पास पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प, पुलिस ने चलाई लाठियां

Rahul Kumar Tiwari

Updated Sat, 10 Oct 2026 03:37 PM IST Updated Sat, 10 Oct 2026 03:37 PM IST







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दिल्ली में राजीव चौक के पास पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हो गई। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठियां चलाईं, वहीं प्रदर्शनकारियों ने भी हाथ उठाए। मौके पर तनाव की स्थिति बन गई। ... और पढ़ें

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