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दिल्ली: एलएसआर कॉलेज के बाहर आइसा की छात्राओं का प्रदर्शन, पिंक बूथ के बाहर लगाए इंकलाब जिंदाबाद के नारे

अनुज कुमार

Updated Wed, 23 Sep 2026 07:18 PM IST Updated Wed, 23 Sep 2026 07:18 PM IST







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कालकाजी सामूहिक दुष्कर्म मामले के विरोध में आइसा की छात्राओं ने लेडी श्री राम कॉलेज के बाहर प्रदर्शन किया। दक्षिण-पूर्व जिले के पिंक बूथ पुलिस स्टेशन अमर कॉलोनी के बाहर भारी संख्या में छात्राएं एकजुट हुईं और उन्होंने 'इंकलाब जिंदाबाद' के नारे लगाए। ... और पढ़ें

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