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धोखाधड़ी मामले में फरार दंपति गिरफ्तार, द्वारका पुलिस की अग्रिम जमानत व घोषित अपराधी सेल की कार्रवाई

पुष्पेंद्र सिंह

Updated Sat, 12 Sep 2026 03:21 PM IST Updated Sat, 12 Sep 2026 03:21 PM IST







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द्वारका जिले की अग्रिम जमानत व घोषित अपराधी सेल ने एक ऐसे दंपति को गिरफ्तार कर लिया है जो धोखाधड़ी के मामले में मुकदमे से भाग रहे थे। ... और पढ़ें