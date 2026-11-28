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मरीजों को और सुविधा: एम्स दिल्ली में बनेगा बर्न्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, रोटरी के साथ होगा समझौता

अनुज कुमार

Updated Sat, 28 Nov 2026 03:51 PM IST Updated Sat, 28 Nov 2026 03:51 PM IST







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एम्स दिल्ली में बर्न्स एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। इसके लिए रोटरी इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 3011 और एम्स के प्लास्टिक, रिकंस्ट्रक्टिव व बर्न्स सर्जरी विभाग के बीच सहयोग होगा। इस सेंटर से बर्न मरीजों को विशेष इलाज और पुनर्वास की सुविधा मिलेगी। साथ ही डॉक्टरों को एडवांस ट्रेनिंग भी प्रदान की जाएगी। ... और पढ़ें

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