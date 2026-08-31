चलती बस में 47 KM तक 16 साल की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म

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चार अगस्त की रात एक 16 वर्षीय स्कूली छात्रा से स्लीपर बस में सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में बस के ड्राइवर और कंडक्टर को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, घटना 4 अगस्त की रात हुई थी। अपराध में इस्तेमाल की गई स्लीपर बस को जब्त कर लिया गया है। बस की फोरेंसिक जांच की जा रही है।

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