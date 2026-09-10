फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
विज्ञापन
Hindi News ›   Video ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   A Diwali-like festive atmosphere in Delhi ahead of Diwali; the capital decked up for BRICS.

दिवाली से पहले दिल्ली में दिवाली, ब्रिक्स के लिए सजी-संवरी राजधानी

Thu, 10 Sep 2026 01:11 AM IST
दुष्यंत शर्मा
Dushyant Sharma दुष्यंत शर्मा
Updated Thu, 10 Sep 2026 01:11 AM IST
A Diwali-like festive atmosphere in Delhi ahead of Diwali; the capital decked up for BRICS.
दिल्ली में आगामी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले देश की राजधानी सज-संवर गई है। अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के लिए तैयारियां अंतिम दौर में हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

Recommended

पठानकोट में कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस, आप पर बोला हमला

Congress press conference in Pathankot
Chandigarh-Punjab
09 Sep 2026

प्रयागराज : टीजीटी-पीजीटी भर्ती को लेकर बढ़ा दबाव, युवा मंच का आंदोलन 10वें दिन भी जारी

Prayagraj: Mounting pressure regarding TGT-PGT recruitment; Yuva Manch's agitation continues for the 10th day.
Prayagraj
09 Sep 2026

VIDEO: अस्थाई बाईपास जलमग्न, 40 किलोमीटर की दौड़ लगा रहे ग्रामीण

VIDEO: अस्थाई बाईपास जलमग्न, 40 किलोमीटर की दौड़ लगा रहे ग्रामीण
Shravasti
09 Sep 2026

Video: 22 दिन के धरने के बाद झुका प्रशासन, सड़क निर्माण का ऐलान

Video: 22 दिन के धरने के बाद झुका प्रशासन, सड़क निर्माण का ऐलान
Lucknow
09 Sep 2026

भैंस चोरी करते समय आठ गिरफ्तार, पिकअप में लादते ही पहुंची पुलिस; VIDEO

Eight arrested while stealing buffalo police arrived just being loaded onto pickup truck
Chandauli
09 Sep 2026
विज्ञापन

फर्जी तरीके से लोन लेने वाला गिरफ्तार, VIDEO

Man arrested for obtaining loan fraudulently in chandauli
Chandauli
09 Sep 2026

Video: एसजीपीजीआई गेट पर शाम से देर रात तक जाम

Video: एसजीपीजीआई गेट पर शाम से देर रात तक जाम
Lucknow
09 Sep 2026
विज्ञापन

Video: लखनऊ में धूमधाम से निकली रामडोल झांकी शोभायात्रा

Video: लखनऊ में धूमधाम से निकली रामडोल झांकी शोभायात्रा
Lucknow
09 Sep 2026

औरैया: स्टार्टर में शॉट सर्किट से उठी चिंगारी से झोपड़ी में लगी आग, गृहस्थी का सामान राख

Auraiya: Fire breaks out in hut after sparks fly from short circuit in starter
Auraiya
09 Sep 2026

पठानकोट: 17.82 करोड़ रुपये की लागत से होगा शिंगारमा पुल का निर्माण, मंत्री लाल चंद ने किया शिलान्यास

Shingarma Bridge to be constructed at a cost of ₹17.82 crore.
Chandigarh-Punjab
09 Sep 2026

हैंडपंप से लगातार बह रहा पानी, बर्बादी रोकने की मांग; VIDEO

Water flowing continuously from handpump demand to stop wastage
Mirzapur
09 Sep 2026

बाबा लाठी दंगल में अयोध्या के पहलवान विजेता, VIDEO

Ayodhya wrestler wins Baba Lathi Dangal in mirzapur
Mirzapur
09 Sep 2026

कुरुक्षेत्र में लंपी का खतरा, 70 सैंपलों की जांच रिपोर्ट का इंतजार; लुआस ने भी लिए 10 सैंपल

Lumpy virus threat in Kurukshetra; test results for 70 samples awaited; LUVAS also collected 10 samples.
Kurukshetra
09 Sep 2026

कानपुर: कथित लैंड जिहाद के विरोध में लाल बंगला में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन

Kanpur: Bajrang Dal activists protest against alleged 'Land Jihad'
Kanpur
09 Sep 2026

श्रावस्ती: अस्थाई बाईपास जलमग्न, 40 किलोमीटर की दौड़ लगा रहे ग्रामीण

श्रावस्ती: अस्थाई बाईपास जलमग्न, 40 किलोमीटर की दौड़ लगा रहे ग्रामीण
Shravasti
09 Sep 2026

अयोध्या: सहकारी बैंक सभागार में विश्व हिंदू परिषद के 62वें स्थापना दिवस में आयोजित कार्यक्रम

अयोध्या: सहकारी बैंक सभागार में विश्व हिंदू परिषद के 62वें स्थापना दिवस में आयोजित कार्यक्रम
Ayodhya
09 Sep 2026

VIDEO: अंबेडकरनगर: बिजली गिरने से ग्रामीण की मौत, अचानक मौसम बदलने से हुआ हादसा

VIDEO: अंबेडकरनगर: बिजली गिरने से ग्रामीण की मौत, अचानक मौसम बदलने से हुआ हादसा
Ambedkar Nagar
09 Sep 2026

रामबाग स्टेशन पर शुरू हुई तीनों लिफ्ट, यात्रियों को राहत

All three lifts operational at Rambagh Station; relief for passengers.
Prayagraj
09 Sep 2026

कानपुर: रौतापुर-उमरी के बीच सड़क पर दिखाई दिया मगरमच्छ, लोगों ने वीडियो बनाकर किया वायरल

Kanpur: Crocodile Spotted on Road Between Rautapur and Umri; Video Goes Viral
Kanpur
09 Sep 2026

कानपुर: पोस्टमार्टम के बाद शव उठाने को मांगे 1000 रुपये, परिजनों ने किया हंगामा

Kanpur: ₹1,000 demanded to move body after post-mortem; relatives create a ruckus
Kanpur
09 Sep 2026

VIDEO: अयोध्या: सरयू के गहरे पानी में समाए नाना-नाती, तलाश जारी

VIDEO: अयोध्या: सरयू के गहरे पानी में समाए नाना-नाती, तलाश जारी
Ayodhya
09 Sep 2026

जम्मू-कश्मीर: गांदरबल में एनएचएम कर्मियों का हल्ला बोल, समान काम-समान वेतन की उठी आवाज

NHM Employees Rally for “Equal Work, Equal Pay in Ganderbal
Jammu and Kashmir
09 Sep 2026

जम्मू-कश्मीर: स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर सड़क पर उतरे वेटरनरी इंटर्न्स, इल्तिजा मुफ्ती पहुंचीं समर्थन में

Veterinary interns take to the streets demanding a stipend hike
Jammu and Kashmir
09 Sep 2026

जम्मू: 15 साल से बकाया भुगतान का इंतजार, जम्मू में वीआरएस कर्मचारियों का प्रदर्शन

Waiting 15 years for outstanding payments
Jammu
09 Sep 2026

जम्मू: पुलिस हिरासत में युवक की मौत से मचा बवाल, आरएस पुरा में ग्रामीणों का धरना

Uproar over youth's death in police custody
Jammu
09 Sep 2026

जम्मू: नौशेरा अस्पताल में एनएचएम कर्मियों का धरना, 72 घंटे की काम छोड़ो हड़ताल जारी

NHM employees stage protest at Nowshera Hospital
Jammu and Kashmir
09 Sep 2026

जम्मू-कश्मीर: डोडा के युवाओं के लिए बड़ा मौका, विकसित भारत क्विज में भाग लेने की अपील

Doda: Appeal to youth to participate in the VBDYLD Quiz 2027.
Jammu
09 Sep 2026

शहर में गंदगी और सफाई को लेकर कांग्रेसियों ने नगर निगम कार्यालय पर किया प्रदर्शन

Congress members staged a protest at the Municipal Corporation office over the issue of filth and sanitation in the city.
Prayagraj
09 Sep 2026

कांग्रेसियों ने नगर निगम कार्यालय पर प्रदर्शन किया, शहर में जल भराव और गंदगी को लेकर भड़के

Congress members staged a protest at the Municipal Corporation office, outraged over waterlogging and filth in the city.
Prayagraj
09 Sep 2026

भारतीय ऊर्जा परिदृश्य 2047 पर विज्ञान संगोष्ठी, बाल वैज्ञानिकों ने दिखाई प्रतिभा, सौर ऊर्जा के अधिकाधिक उपयोग पर दिया जोर, 25 विद्यालयों के 39 बाल वैज्ञानिकों ने किया प्रतिभाग

Chamoli:Science symposium on India's energy landscape in 2047; child scientists showcase their talent, Emphasis placed on maximizing the use of solar energy; 39 child scientists from 25 schools participated
Chamoli
09 Sep 2026
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed