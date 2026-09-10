दिवाली से पहले दिल्ली में दिवाली, ब्रिक्स के लिए सजी-संवरी राजधानी

{"_id":"6aa15af66259fa763508c32c","slug":"video-chamoliscience-symposium-on-indias-energy-landscape-in-2047-child-scientists-showcase-their-talent-emphasis-placed-on-maximizing-the-use-of-solar-energy-39-child-scientists-from-25-schools-participated-2026-09-09","type":"video","status":"publish","title_hn":"भारतीय ऊर्जा परिदृश्य 2047 पर विज्ञान संगोष्ठी, बाल वैज्ञानिकों ने दिखाई प्रतिभा, सौर ऊर्जा के अधिकाधिक उपयोग पर दिया जोर, 25 विद्यालयों के 39 बाल वैज्ञानिकों ने किया प्रतिभाग","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}