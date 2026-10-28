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ग्रेटर नोएडा: पीएनबी बैंक में 35 करोड़ से अधिक की हेराफेरी, किसान संगठन ने पीड़ितों के साथ मिलकर किया प्रदर्शन

Vijay Singh Pundir

Updated Wed, 28 Oct 2026 01:03 PM IST Updated Wed, 28 Oct 2026 01:03 PM IST

पीएनबी बैंक में 35 करोड़ से अधिक की हेराफेरी के खिलाफ किसान मजदूर संगठन ने पीड़ितों के साथ मिलकर प्रदर्शन किया, एफआईआर करने के साथ पैसा वापस आने तक धरना देने की चेतावनी, 100 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप ... और पढ़ें

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