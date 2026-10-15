{"_id":"6ad0d915bdb6c243580a997c","slug":"video-noida-lok-manch-has-opened-a-training-center-for-daughters-2026-10-15","type":"video","status":"publish","title_hn":"नोएडा लोक मंच ने बेटियों के लिए खोला प्रशिक्षण केंद्र, शिक्षा संग हुनर से बनेंगी आर्थिक रूप से स्वतंत्र","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

नोएडा के गढ़ी-चौखंडी, सेक्टर-68 स्थित संस्कार अध्ययन केंद्र में नोएडा लोक मंच ने अपने दूसरे सिलाई एवं ब्यूटिशियन प्रशिक्षण केंद्र का शुभारंभ किया। संस्था शिक्षा प्रकल्प के तहत बेटियों को ‘हुनर से आत्मनिर्भरता’ की ओर ले जाने का प्रयास कर रही है। केंद्र पर प्रतिदिन दोपहर 2:30 से शाम 5:30 बजे तक प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण एनआईओएस मान्यता प्राप्त व्यवस्था के तहत संचालित होगा। कोर्स पूरा करने पर प्रमाणपत्र दिया जाएगा, जिससे छात्राएं बुटीक, ब्यूटी पार्लर व सिलाई से स्वरोजगार शुरू कर सकेंगी।

... और पढ़ें