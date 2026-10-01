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नोएडा: 3 से 10 अक्तूबर तक श्रीमद्भागवत कथा का भव्य आयोजन

अनुज कुमार

Updated Thu, 01 Oct 2026 03:44 PM IST Updated Thu, 01 Oct 2026 03:44 PM IST







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भारत विकास परिषद, नोएडा की ओर से धर्म, संस्कार और सनातन संस्कृति के संरक्षण के उद्देश्य से 3 से 10 अक्टूबर तक सेक्टर-33ए स्थित हेलीपैड ग्राउंड में श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन किया जाएगा। ... और पढ़ें

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