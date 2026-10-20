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वीर कुंवर सिंह शोध संस्थान में विजयादशमी पर भव्य शस्त्र पूजन एवं हवन-यज्ञ संपन्न
नोएडा। सेक्टर-62 स्थित वीर कुंवर सिंह शोध संस्थान (सम्राट पृथ्वीराज चौहान भवन) परिसर में मंगलवार को विजयादशमी के पावन पर्व पर भव्य शस्त्र पूजन एवं हवन-यज्ञ का आयोजन धूमधाम और गरिमा के साथ संपन्न हुआ।
संस्थान विगत कई वर्षों से विजयादशमी का पर्व पारंपरिक गरिमा के साथ मनाता आ रहा है। इसी क्रम में आज प्रातः 10 बजे वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हवन-यज्ञ किया गया, जिसमें विश्व शांति और राष्ट्र की उन्नति की कामना के साथ आहुतियां दी गईं। इसके बाद भारतीय संस्कृति और वीरता के प्रतीक शस्त्रों का विधि-विधान से पूजन किया गया।
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