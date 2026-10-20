{"_id":"6ad76e456a622d31f20db014","slug":"video-grand-shastra-pujan-and-havan-yajna-held-at-veer-kunwar-singh-research-institute-on-vijayadashami-2026-10-20","type":"video","status":"publish","title_hn":"वीर कुंवर सिंह शोध संस्थान में विजयादशमी पर भव्य शस्त्र पूजन एवं हवन-यज्ञ संपन्न","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

नोएडा। सेक्टर-62 स्थित वीर कुंवर सिंह शोध संस्थान (सम्राट पृथ्वीराज चौहान भवन) परिसर में मंगलवार को विजयादशमी के पावन पर्व पर भव्य शस्त्र पूजन एवं हवन-यज्ञ का आयोजन धूमधाम और गरिमा के साथ संपन्न हुआ। संस्थान विगत कई वर्षों से विजयादशमी का पर्व पारंपरिक गरिमा के साथ मनाता आ रहा है। इसी क्रम में आज प्रातः 10 बजे वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हवन-यज्ञ किया गया, जिसमें विश्व शांति और राष्ट्र की उन्नति की कामना के साथ आहुतियां दी गईं। इसके बाद भारतीय संस्कृति और वीरता के प्रतीक शस्त्रों का विधि-विधान से पूजन किया गया।

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