ग्रेटर नोएडा: यमुना प्राधिकरण पर प्रदर्शन करने जा रहे 50 से अधिक किसानों को पुलिस ने हिरासत में लिया

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नए जमीन अधिग्रहण कानून को लागू कराने समेत मांगों को लेकर यमुना प्राधिकरण के दफ्तर पर प्रदर्शन करने जाने के दौरान पुलिस ने परी चौक के समीप अंसल के नजदीक से किसान सभा के जिलाध्यक्ष रूपेश वर्मा ने पचास से अधिक किसानों को हिरासत में लिया। यमुना प्राधिकरण की ओर जाने वाले रास्तों को सवेरे से ही बंद कर दिया गया। प्राधिकरण की और जाने वाले रास्तों पर जो भी किसान मिला। उसको हिरासत में ले लिया गया है।

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