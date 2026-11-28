{"_id":"6b0aa0aefdb955ec790ba1f8","slug":"video-traffic-police-to-take-action-to-clear-congestion-at-mahavir-chowk-2026-11-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"महावीर चौक पर जाम खत्म करने के लिए यातायात पुलिस करेगी कार्रवाई","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

शहर के सबसे व्यस्ततम चौराहों में शुमार महावीर चौक पर लगने वाले जाम से राहत दिलाने के लिए यातायात पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। चौक के आसपास सड़कों पर रेहड़ी वालों और ऑटो, ई-रिक्शा व कैब चालकों ने कब्जा किया हुआ है। सड़कों पर खड़े वाहनों के कारण सुबह से देर रात तक चौक पर यातायात व्यवस्था चरमराने से जाम लगा रहता है। ऐसे में वाहन चालकों व राहगीरों को परेशानी उठानी पड़ रही है। महावीर चौक पर जाम की समस्या को गंभीरता से लेते हुए यातायात पुलिस विशेष अभियान चलाकर अवैध पार्किंग करने वाले वाहनों के चालान काटेगी।

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