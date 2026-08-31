{"_id":"6a957ef00678c2f507002aaf","slug":"video-thousands-of-residents-of-hans-enclave-will-get-ownership-rights-2026-08-31","type":"video","status":"publish","title_hn":"गुरुग्राम: हंस एन्क्लेव में रहने वाले हजारों लोगों को मिलेगा मालिकाना हक","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गुरुग्राम में हंस एन्क्लेव के निवासियों की भूमि अधिग्रहण संबंधी शिकायत पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई बैठक में एक संयुक्त समिति का गठन किया गया है। यह समिति कॉलोनी के भूमि विवाद की जांच कर उपायुक्त गुरुग्राम को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। जिसे सितंबर माह में होने वाली कष्ट निवारण समिति की बैठक में मुख्यमंत्री के सामने रखा जाएगा। हंस इन्क्लेब कॉलोनी निवासियों का आरोप है कि उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद उनकी भूमि पर पुराने अधिग्रहण अवार्ड दर्ज हैं, जिससे उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यह कॉलोनी 1986-87 से बसी हुई है और इसमें लगभग दस हजार लोग रहते हैं। हुडा, नगर निगम व भूमि अधिग्रहण के अधिकारी अपनी रिपोर्ट सरकार को देंगे। जिसके बाद उस जमीन पर कानूनी तौर पर मालिकाना हक मिलेगा। करोड़ों की प्रॉपर्टी पर नगर निगम में टैक्स तो जमा होता है मगर कोई बैंक लोन नहीं करता है।

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