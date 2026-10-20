{"_id":"6ad76e4b730b624bb90e88d6","slug":"video-lock-found-hanging-on-the-toilet-at-the-park-in-gurugrams-sector-15-2026-10-20","type":"video","status":"publish","title_hn":"गुरुग्राम सेक्टर-15 पार्क के शौचालय पर लटका मिला ताला","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
गुरुग्राम सेक्टर-15 पार्क के शौचालय पर लटका मिला ताला
- लोगों की मांग है कि निगम शौचालय रखरखाव बेहतर करें
गुरुग्राम। सेक्टर-15 पार्क में बने शौचालय की स्थिति खराब होने के कारण लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। पार्क में काफी संख्या में लोग आते हैं, लेकिन शौचालय बंद होने से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मंगलवार दोपहर करीब एक बजे शौचालय पर ताला लगा मिला। शौचालय का इस्तेमाल करने पहुंचे कुछ लोगों को बिना सुविधा के ही वापस लौटना पड़ा। लोगों ने नगर निगम गुरुग्राम से शौचालय के बेहतर रखरखाव और नियमित रूप से खोलने की व्यवस्था करने की मांग की है।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।