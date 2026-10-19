{"_id":"6ad5fb89f6a136dcf20e4777","slug":"video-instructions-issued-to-accelerate-the-disposal-of-legacy-waste-at-the-bandhwari-plant-in-gurugram-2026-10-19","type":"video","status":"publish","title_hn":"गुरुग्राम: बंधवाड़ी प्लांट में पुराने कचरे के निस्तारण में तेजी लाने के निर्देश, निगमायुक्त ने किया निरीक्षण","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

नगर निगम गुरुग्राम के आयुक्त प्रदीप दहिया ने बंधवाड़ी स्थित ठोस कचरा प्रबंधन प्लांट का निरीक्षण किया। उन्होंने पुराने जमा कचरे (लिगेसी वेस्ट) के प्रसंस्करण में तेजी लाने के निर्देश दिए। साथ ही, प्रसंस्करण से प्राप्त होने वाले रिफ्यूज डिराइव्ड फ्यूल (आरडीएफ) के समयबद्ध निस्तारण को सुनिश्चित करने पर जोर दिया। निरीक्षण के दौरान संयुक्त आयुक्त (स्वच्छ भारत मिशन) डॉ. प्रीतपाल सिंह, कार्यकारी अभियंता कुलदीप यादव और सहायक अभियंता सुमित कुमार उपस्थित रहे। निगमायुक्त ने अधिकारियों और संबंधित एजेंसी को कचरे के प्रसंस्करण तथा आरडीएफ के निस्तारण से जुड़े कार्यों में तेजी लाने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। यह निरीक्षण ठोस कचरा प्रबंधन कार्यों को गति देने और शहर में स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बनाने के उद्देश्य से किया गया। बंधवाड़ी स्थित ठोस कचरा प्रबंधन प्लांट में पुराने कचरे का प्रसंस्करण नगर निगम के लिए महत्वपूर्ण है। निगमायुक्त ने अधिकारियों और एजेंसी को लिगेसी वेस्ट प्रोसेसिंग की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए। इसका उद्देश्य निर्धारित कार्यों को गति देना है। निरीक्षण का मुख्य केंद्र कचरा प्रसंस्करण से जुड़े कार्यों में तेजी लाना और उनकी प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करना रहा। अधिकारियों को एजेंसी के साथ समन्वय बनाकर कार्यों की प्रगति पर ध्यान देने को कहा गया।

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