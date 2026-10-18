फुटबॉल में हिसार ने गुरुग्राम को हराकर खिताब जीता

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लेट राव महाबीर सिंह मेमोरियल स्मॉल साइड इनविटेशनल नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप का रविवार को समापन हो गया। तीन दिन तक चली इस प्रतियोगिता में अंडर-14 और अंडर-17 आयु वर्ग के खिलाड़ियों ने दमखम दिखाया। दोनों वर्गों के फाइनल मुकाबलों में हिसार की टीम ने गुरुग्राम को 2-1 से हराकर खिताब अपने नाम किया।

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