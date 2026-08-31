{"_id":"6a957eea524d1a24330d979f","slug":"video-gurugram-municipal-employees-strike-enters-26th-day-2026-08-31","type":"video","status":"publish","title_hn":"गुरुग्राम निगम कर्मचारियों की 26 दिन से हड़ताल जारी, आंदोलन तेज करने का फैसला","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गुरुग्राम नगर निगम कर्मचारियों की हड़ताल 26वें दिन भी जारी रही। कर्मचारियों ने सरकार पर आंदोलन को दबाने और फर्जी बिलों से सरकारी धन लूटने का आरोप लगाया है। 30 अगस्त को राज्य कार्यकारिणी की बैठक में आंदोलन को और तेज करने का निर्णय लिया गया। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का कहना था कि कूड़ा उठाने के सरकारी प्रयास विफल है। हड़ताली कर्मचारियों का सरकार उत्पीड़न बंद करे। कर्मचारी नेताओं ने फर्जी बिलों के जरिए सरकारी धन की लूट का आरोप लगाया।

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