Gurugram News: 18 मार्गों पर 170 स्टेज कैरिज परमिट के लिए आवेदन शुरू

विज्ञापन

गुरुग्राम। परिवहन विभाग ने संशोधित स्टेज कैरिज योजना, 2024 के तहत गुरुग्राम जिले के 18 मार्गों पर स्टेज कैरिज परमिट के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। कुल 170 न्यूनतम परमिट उपलब्ध हैं। इच्छुक आवेदक 1 सितंबर से 30 सितंबर 2026 तक शाम 5 बजे तक आवेदन जमा कर सकते हैं।जिला परिवहन अधिकारी संजीव सिंगला ने बताया कि आवेदन निर्धारित प्रपत्र के साथ जमा किए जा सकते हैं। इसके लिए 25 हजार रुपये की गैर-वापसी योग्य फीस ई-चालान के माध्यम से देनी होगी। आवेदकों को आवेदन में संबंधित मार्ग का नाम अंकित करना होगा। निर्धारित अवधि के बाद कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। पूर्व में स्टेज कैरिज परमिट प्राप्त करने के लिए दिए गए आवेदन रद्द माने जाएंगे। अतिरिक्त जिला परिवहन अधिकारी हरेंद्र वीर ने बताया कि ये परमिट 18 विभिन्न मार्गों के लिए हैं।प्रमुख मार्गों और परमिटों का विवरणकुल 18 मार्गों पर 170 न्यूनतम परमिट उपलब्ध हैं। इनमें रूट नंबर 71 (सोहना से गुरुग्राम) के लिए 2 परमिट और रूट नंबर 72 (पटौदी से कोसली) के लिए 20 परमिट शामिल हैं। गुरुग्राम से बल्लभगढ़ (रूट नंबर 76) और गुरुग्राम से पटौदी (रूट नंबर 83) के लिए 30-30 परमिट निर्धारित हैं। पटौदी से पलवल (रूट नंबर 84) के लिए 20 परमिट और गुरुग्राम से सोहना (रूट नंबर 85) के लिए 28 परमिट हैं। योजना तथा सभी मार्गों से जुड़ी अधिक जानकारी गुरुग्राम जिला प्रशासन की वेबसाइट पर देखी जा सकती है।