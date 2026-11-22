{"_id":"6b02d764e5781f43250d6669","slug":"video-glimpses-of-indian-culture-will-be-depicted-on-pillars-at-rajiv-chowk-2026-11-22","type":"video","status":"publish","title_hn":"राजीव चौक के पिलर्स पर उकेरी जाएंगी भारतीय संस्कृति की झलक","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गुरुग्राम में शहर के प्रमुख चौराहों में शामिल राजीव चौक को अब भारतीय कला और संस्कृति की पहचान के रूप में विकसित किया जाएगा। गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) ने चौराहे के सौंदर्यीकरण की पहल शुरू की है। इसके तहत यहां बने पिलर्स पर भारतीय पौराणिक कथाओं और संस्कृति से जुड़ी कलाकृतियां उकेरी जाएंगी। इस काम की जिम्मेदारी गुवाहाटी से बुलाए गए कलाकारों की टीम को सौंपी गई है। जीएमडीए की प्रवक्ता ने बताया कि कलाकार राजीव चौक के पिलर्स पर भारतीय पौराणिक कथाओं से जुड़े विभिन्न प्रसंगों को चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित करेंगे। चौक के आसपास पहले ही बड़े स्तर पर पौधारोपण कराया जा चुका है। इससे क्षेत्र में हरियाली बढ़ाने और आसपास के वातावरण को बेहतर बनाने का प्रयास किया गया है। अब पिलर्स पर कलाकृतियां तैयार कराकर चौराहे के सौंदर्यीकरण को आगे बढ़ाया जा रहा है।

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