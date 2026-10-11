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गुरुग्राम: नवरात्रि के पहले दिन शीतला माता मंदिर में उमड़े श्रद्धालु, 24 घंटे खुले रहेंगे मंदिर के द्वार

Rahul Kumar Tiwari

Updated Sun, 11 Oct 2026 02:10 PM IST Updated Sun, 11 Oct 2026 02:10 PM IST







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गुरुग्राम के शीतला माता मंदिर में नवरात्रि के पहले दिन श्रद्धालुओं ने पहुंचकर माता के जयकारे लगाए और दर्शन-पूजन किया। भक्तों की भीड़ को देखते हुए मंदिर को 24 घंटे खुला रखा गया है। मंदिर प्रबंधन की ओर से श्रद्धालुओं के आने-जाने और ठहरने के लिए भी व्यवस्था की गई है। ... और पढ़ें

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