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- गलत पार्किंग के चालान में 11 गुना और लेन उल्लंघन में चार गुना बढ़ोतरीअमर उजाला ब्यूरोगुरुग्राम। गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने कई महीनों से चलाए जा रहे ‘चालान नहीं, सलाम’ अभियान को रोककर अब ‘सलाम नहीं, चालान’ अभियान शुरू कर दिया है। इसके तहत पिछले 45 दिनों में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के 6,83,495 चालान किए गए। पुलिस ने इन पर 140 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया है।ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, सुरक्षित और सुगम यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्ती की जा रही है। जनवरी से सितंबर तक कुल 14,71,223 चालान किए गए थे। इस अवधि में 269.54 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया। वहीं, पिछले 45 दिनों में 6.83 लाख से अधिक चालान कर 140.32 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया। चालान राशि की वसूली में भी तेजी आई है। जनवरी से सितंबर तक 28.73 करोड़ रुपये जमा हुए थे। इसके बाद भुगतान की सुविधा बढ़ाने के लिए एक के बजाय छह विंडो शुरू की गईं। पिछले 45 दिनों में 11.67 करोड़ रुपये जमा हुए। यह पिछले नौ महीनों में जमा हुई कुल राशि का करीब 40 प्रतिशत है।जागरूकता के साथ कार्रवाई तेज-यातायात पुलिस चालान के साथ लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक भी कर रही है। जनवरी से सितंबर तक करीब 25 हजार लोगों को जागरूक किया गया था, जबकि पिछले 45 दिनों में लगभग 10 हजार लोगों को यातायात नियमों की जानकारी दी गई। पुलिस के मुताबिक, पिछले 45 दिनों में प्रतिदिन औसतन चालान की संख्या पहले की तुलना में 2.8 गुना रही। गलत पार्किंग के मामलों में दैनिक औसत कार्रवाई 11 गुना, गलत दिशा में वाहन चलाने पर 3.6 गुना और लेन उल्लंघन पर चार गुना बढ़ी है। ट्रैफिक पुलिस प्रवक्ता विकास ने कहा कि नियम तोड़ने वालों के खिलाफ निष्पक्ष कार्रवाई जारी रहेगी।बिना हेलमेट और बीमा के 47 चालान पर मोटरसाइकिल जब्तगुरुग्राम। बिना हेलमेट और वैध बीमा के मोटरसाइकिल चलाने पर हुए 47 चालानों का 1.20 लाख रुपये जुर्माना बकाया होने पर यातायात पुलिस ने वजीराबाद चौक पर मोटरसाइकिल जब्त कर ली। जोनल अधिकारी एएसआई युधवीर और उनकी टीम ने शुक्रवार को यह कार्रवाई की। ब्यूरोपुलिस को देखकर फरार हुए कार सवारों का वाहन जब्तगुरुग्राम। यातायात पुलिस के रोकने पर पूछताछ से बचकर फरार हुए ‘राठी’ लिखी कार के सवारों का वाहन स्पेशल टास्क यूनिट (एसटीयू) ने जब्त कर लिया। पुलिस के अनुसार, टीम ने कार रुकवाकर चालक और अन्य सवारों को नीचे उतरने के लिए कहा था, लेकिन वे वाहन लेकर फरार हो गए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद डीसीपी ट्रैफिक ने कार्रवाई के निर्देश दिए। एसटीयू ने कार जब्त कर भोंडसी थाने में खड़ी करा दी। ब्यूरो