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चोर ने घुर में घुसकर गैस सिलिंडर और टूल किट पर किया हाथ साफ, सीसीटीवी में कैद हुई करतूत

Vijay Singh Pundir

Updated Wed, 23 Sep 2026 12:26 PM IST Updated Wed, 23 Sep 2026 12:26 PM IST







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गाजियाबाद कें इंदिरापुरम थाना क्षेत्र में वसुंधरा में चोर ने एक घर के अंदर रखे गैस सिलेंडर और टुल किट पर हाथ साफ किया है। चोर की है करतूत घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। ... और पढ़ें

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