{"_id":"6ac71cf9705fa51a0a01b687","slug":"video-ghaziabad-air-force-event-at-hindon-station-on-its-94th-raising-day-2026-10-08","type":"video","status":"publish","title_hn":"गाजियाबाद: हिंडन स्टेशन पर 94वें स्थापना दिवस पर वायु सेना का कार्यक्रम, एयर चीफ मार्शल ने जवानों की सलामी ली","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गाजियाबाद: हिंडन स्टेशन पर 94वें स्थापना दिवस पर वायु सेना का कार्यक्रम, एयर चीफ मार्शल ने जवानों की सलामी ली

अनुज कुमार

Updated Thu, 08 Oct 2026 10:02 AM IST Updated Thu, 08 Oct 2026 10:02 AM IST







Link Copied



हिंडन एयर फोर्स के 94वें स्थापना दिवस पर भारतीय वायु सेना के जवानों की सलामी लेते मुख्य एयर चीफ मार्शल एपी सिंह।

विज्ञापन