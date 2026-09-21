{"_id":"6ab0f2473ff9a4fc9007835c","slug":"video-surajkund-mela-complex-to-be-spruced-up-at-cost-of-3462-lakh-ahead-of-diwali-fair-2026-09-21","type":"video","status":"publish","title_hn":"फरीदाबाद: दीपावली मेले से पहले 34.62 लाख से संवरेगा सूरजकुंड मेला परिसर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

फरीदाबाद: दीपावली मेले से पहले 34.62 लाख से संवरेगा सूरजकुंड मेला परिसर

अनुज कुमार

Updated Mon, 21 Sep 2026 02:30 PM IST Updated Mon, 21 Sep 2026 02:30 PM IST







Link Copied



दिवाली मेले से पहले सूरजकुंड मेला परिसर को 34.62 लाख रुपये से संवारा जाएगा। 15 दिन में सड़क, भवन और बिजली व्यवस्था दुरुस्त करने का काम पूरा करना होगा। इस दौरान हजारों पर्यटकों की सुविधा और सुरक्षा पर विशेष जोर रहेगा। ... और पढ़ें

विज्ञापन