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फरीदाबाद में राज्य स्तरीय योगासन प्रतियोगिता की तैयारी, 26-27 सितंबर को होगा आयोजन

Rahul Kumar Tiwari

Updated Sun, 13 Sep 2026 01:56 PM IST Updated Sun, 13 Sep 2026 01:56 PM IST







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फरीदाबाद में 26 और 27 सितंबर को राज्य स्तरीय योगासन प्रतियोगिता का आयोजन होगा। इससे पहले योगासन स्पोर्ट्स एसोसिएशन फरीदाबाद ने प्रतियोगिता की जानकारी साझा करते हुए सरकार से योगासन खेल को और बढ़ावा देने की मांग की। ... और पढ़ें

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