फरीदाबाद में हादसा: हार्डवेयर चौक पर तेज रफ्तार कार ट्राले से टकराई, नाबालिग चालक घायल

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फरीदाबाद में हार्डवेयर चौक पर बीती रात तेज गति से आ रही कार सड़क किनारे खड़े ट्राला से टकराई जिसमें कार चालक को चोट लगी है व कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई वहां पर आसपास रह रहे लोगों ने बताया है कि कार चालक नाबालिक लड़का है व उन्होंने शराब पी रखी थी कार काफी तेज गति से आ रही थी और अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े ट्राले में जा घुसी जिसमें कार चालक को चोट लगी है वहां पर पास में ही रह रहे कुछ लोगों ने कार चालक को बाहर निकाला और पुलिस को फोन किया।

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