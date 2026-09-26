{"_id":"6ab76f3e2271a531340e302f","slug":"video-risk-of-accidents-due-to-stray-animals-in-faridabad-2026-09-26","type":"video","status":"publish","title_hn":"फरीदाबाद: आवारा पशुओं के कारण बढ़ रहे हादसे, कल बाइक सवार की गई थी जान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

फरीदाबाद में जगह -जगह पर सड़क किनारे खड़े रहते हैं। जिनके कारण वाहन चालकों को सड़क दुर्घटना खतरा बना रहता है। क्योंकि सड़क किनारे लगे कूड़े के ढेर पर पशु इकट्ठा होकर खड़े रहते हैं और फिर आपस में लड़ते हुए सड़क पर आ जाते हैं। जिससे दुर्घटना हो जाती है। कल बाटा चौक के पास पशुओं के आपस में लड़ने से उनकी चपेट में आए बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई थी। इससे पहले भी इस तरह आवारा पशुओं की टक्कर से कई बार हादसे हो चुके हैं। लेकिन इसके बाद भी नगर निगम कोई ध्यान नहीं दे रहा है। शहर की विभिन्न चौक चौराहों पर यह आवारा पशु झुंड बनाकर खड़े रहते हैं।

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