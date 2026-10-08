{"_id":"6ac7ab51f26173380a0d5d43","slug":"video-plan-to-set-up-a-primary-health-centre-in-jasana-health-department-has-sent-a-proposal-2026-10-08","type":"video","status":"publish","title_hn":"जसाना में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाने की योजना, स्वास्थ्य विभाग ने भेजा प्रस्ताव","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

फरीदाबाद। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए जसाना में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) बनाने की योजना तैयार की गई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से पीएचसी बनाने का प्रस्ताव स्वास्थ्य निदेशालय को भेजा गया है। निदेशालय से प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग की ओर से निर्माण कार्य का एस्टीमेट तैयार कर भेजा जाएगा।

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