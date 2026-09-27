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फरीदाबाद: टीबी मरीज के संपर्क में आने वालों को भी दी जाएगी दवा, सप्ताह में एक गोली तीन महीने तक देने की तैयारी

Vijay Singh Pundir

Updated Sun, 27 Sep 2026 12:04 PM IST Updated Sun, 27 Sep 2026 12:04 PM IST







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