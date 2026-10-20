{"_id":"6ad76e3f4a6f1728930b6847","slug":"video-manish-won-a-silver-medal-at-the-para-games-2026-10-20","type":"video","status":"publish","title_hn":"मनीष ने पैरा गेम्स में जीता रजत पदक","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

फरीदाबाद। मनीष के पैरा एशियन गेम्स में रजत पदक जीतने पर परिवार में दशहरा पर दोहरी खुशी सेक्टर-65 स्थित निवास पर बधाई देने वालों का तांता लगा रजत के साथ एलए पैरालंपिक का कोटा पाकर जिलेवासियों को दी दोहरी खुशी जीत का श्रेय कोच राकेश ठाकुर को दिया

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