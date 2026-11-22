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वाहन के लिए पैसे नहीं होने पर रिक्शा ठेले में दिव्यांग को लेकर अस्पताल पहुंचे परिजन

Digvijay Singh

Updated Sun, 22 Nov 2026 09:14 PM IST Updated Sun, 22 Nov 2026 09:14 PM IST







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फरीदाबाद सेक्टर 22 विश्व काशीनाथ मंदिर के पास शिवनगर में एक परिवार के पास एम्बुलेंस व अन्य वाहन के लिए पैसे नहीं होने पर रिक्शा ठेले में ही अपने दिव्यांग भाई अरविंद को लेकर बीके नागरिक अस्पताल में पहुंचे परिजन। ... और पढ़ें

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