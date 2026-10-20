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फरीदाबाद: धमकी के बाद बदमाशों ने रंजिश में कार के शीशे तोड़े, पीड़ित ने पुलिस में की शिकायत

अनुज कुमार

Updated Tue, 20 Oct 2026 02:14 PM IST Updated Tue, 20 Oct 2026 02:14 PM IST







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फरीदाबाद एनआईटी पांच फ्रूट गार्डन में बीती रात कुछ बदमाशों ने रंजिश के चलते मकान के नीचे खड़ी कार के राड से शीशे तोड़े कार मालिक ने बताया कि पहले धमकी भी दी थी जिसकी हमने पुलिस में कंप्लेंट की हुई है उसके बाद रात को स्कूटी में मोटरसाइकिल पर कुछ युवक आए और कार में तोड़फोड़ करके चले गए। घटनाक्रम की जानकारी देता कार मालिक। ... और पढ़ें

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