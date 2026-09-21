{"_id":"6ab0f241a8b66beb14002259","slug":"video-faridabad-huda-administrative-building-to-undergo-makeover-costing-1727-lakh-2026-09-21","type":"video","status":"publish","title_hn":"फरीदाबाद: हुडा भवन का 17.27 लाख से होगा नवीनीकरण, देखें रिपोर्ट","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

फरीदाबाद सेक्टर-12 स्थित हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के प्रशासनिक भवन में जल्द ही नवीनीकरण और इंटीरियर का काम कराया जाएगा। इसके लिए विभाग की ओर से 17.27 लाख रुपये की अनुमानित लागत का टेंडर जारी किया गया है। काम में कार्यालय के मौजूदा हिस्सों को हटाने से लेकर सिविल कार्य, साफ- सफाई कार्य, फर्नीचर और फर्निशिंग सहित एयर कंडीशनर लगाने का काम शामिल किया गया है।

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