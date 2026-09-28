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फरीदाबाद: बीके अस्पताल शवगृह के बाहर पुलिस की कार्रवाई से परिजन नाराज, बोरवेल में गिरने से हुई थी मासूम की मौत

अनुज कुमार

Updated Mon, 28 Sep 2026 11:57 AM IST Updated Mon, 28 Sep 2026 11:57 AM IST







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फरीदाबाद सेक्टर 3 में रविवार रात को चार साल की बच्ची नेहा की बोरवेल में गिरने पर हुई मौत बीके नागरिक अस्पताल शवगृह पर पुलिस की कार्रवाई से नाराज हुए मृतका नेहा के परिजन। ... और पढ़ें

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