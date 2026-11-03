दिवाली की खरीदारी शुरू, बाजार में लगने लगी भीड़

{"_id":"6ae9b8f2b30097efd5092d37","slug":"video-video-bbeya-ka-vathayarathaya-ka-pahal-satarataapa-java-harata-shanpr-sakha-patataya-oura-gabra-sa-bna-raha-javaka-khatha-2026-11-03","type":"video","status":"publish","title_hn":"Video: बीबीएयू के विद्यार्थियों का पहला स्टार्टअप ‘जैव हरित’ शुरू, सूखी पत्तियों और गोबर से बना रहे जैविक खाद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}